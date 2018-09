Léo Santos critica palmeirense Deyverson: “Fica mal falado por aí”

O zagueiro do Corinthians, Léo Santos, não gostou da atitude do atacante Deyverson, do Palmeiras, na partida contra o Cruzeiro, na manhã deste domingo, no estádio do Pacaembu, em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Enquanto acompanhava no Mesa Redonda, da TV Gazeta, as imagens de alguns entreveros do palmeirense, incluindo uma embaixadinha com a bola rolando, ele disse que o centroavante já não tem muito moral entre os profissionais do futebol.

“Não cabe a ele fazer isso. Isso é uma falta de respeito com os atletas do Cruzeiro, tudo pai de família. O cara quer ficar brincando? (…) Fica mal falado pelo pessoal. Não sei, mas o pessoal quando fala dele não fala muito bem da pessoa dele”, comentou o jogador corintiano.

O próprio Léo já encarou Deyverson recentemente, em partida disputada no Allianz Parque, no começo deste mês. Autor do gol da vitória alviverde, Deyverson deixou o campo substituído e piscou o olho em direção ao banco alvinegro, causando um princípio de confusão.

No dia do Derby, o goleiro Cássio relevou a atitude do adversário ao citar que Romero costuma brincar com os adversários dentro de campo também. Para Léo, no entanto, o contexto da “embaixadinha” de Romero contra o próprio Palmeiras, por exemplo, foi diferente.

“Se vocês pegarem o lance, a bola já sobe para a cabeça do Romero. No do Deyverson ele já teve a intenção de subir e ‘petecar’ a bola”, defendeu o zagueiro ao ser questionado sobre aquele lance.