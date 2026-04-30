Atacante do Corinthians, Kayke faz cirurgia para reconstrução de ligamento do joelho

O atacante Kayke, do Corinthians, foi submetido a uma cirurgia para a reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo nesta quarta-feira, conforme divulgou o clube. O jovem de 22 anos, que vinha de uma sequência de cinco partidas como titular, se lesionou na vitória por 1 a 0 contra o Barra, pela Copa do Brasil, no último dia 21 (terça-feira) e deve desfalcar o Timão pelo resto da temporada.

"O atacante Kayke foi submetido a uma reconstrução de ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. A cirurgia foi realizada no Hospital Albert Einstein pelo Dr. Moisés Cohen e acompanhada pelo Dr. Ricardo Galotti, chefe do Departamento Médico do Corinthians.", divulgou o Corinthians em nota oficial.

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Como ocorreu a lesão?

Kayke sentiu a lesão logo no início do confronto contra o Barra, em Santa Catarina, pela Copa do Brasil, aos 15 minutos do primeiro tempo, quando arrancou pela esquerda e cruzou ao chegar na linha de fundo. Após o toque na bola, ele desabou e teve que ser retirado de campo de maca, sendo substituído por Vitinho.

Em alta no Timão

A lesão veio em um momento de crescimento do jovem, que ganhou espaço com Fernando Diniz e vinha recebendo minutagem nas suas últimas partidas. Ele foi titular nos primeiros cinco jogos do técnico à frente do Corinthians e anotou o gol que abriu o placar da vitória por 2 a 0 sobre o Platense na estreia da Libertadores.

Ao todo, na temporada, Kayke soma 14 jogos pelo Alvinegro, com dois gols marcados.

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