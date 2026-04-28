Kauê aproveita brecha e ganha destaque no Corinthians

O goleiro Kauê vive um momento importante com a camisa do Corinthians. Titular nas duas últimas partidas da equipe, contra Barra FC e Vasco, o jovem arqueiro aproveitou a oportunidade de substituir Hugo Souza, que cumpria suspensão, para mostrar serviço e se destacou.

No confronto diante do Barra, válido pela estreia na Copa do Brasil, Kauê já havia dado sinais da sua segurança. Foram 31 ações com bola, além de 8 recuperações e 3 defesas importantes, contribuindo diretamente para manter o placar zerado.

Diante do Vasco, dessa vez em jogo da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, recebeu outra oportunidade e foi mais participativo, somando 53 ações com bola, 11 recuperações e 7 defesas. Nos dois jogos, o jovem de 22 anos saiu sem ser vazado.



Kauê comemora oportunidade

Após as partidas, Kauê valorizou a chance recebida e destacou o trabalho diário como fator determinante para o bom desempenho.

“Fico feliz por poder ajudar quando o time precisa. A gente trabalha muito no dia a dia para estar preparado para essas oportunidades, então procurei manter a concentração e fazer o meu melhor dentro de campo”, afirmou.

“É um trabalho coletivo. A defesa toda vem se comportando bem, ajudando bastante lá atrás e também o ataque, a equipe toda se ajudando. Isso dá mais confiança para quem está no gol e faz diferença no resultado final.”

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Próximo jogo do Corinthians

Jogo: Corinthians x Peñarol

Competição: Copa Libertadores (3ª rodada)

Data e horário: 30 de abril de 2026 (quinta-feira) às 21h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo