Júnior Urso espera ficar no Corinthians e nega atraso em pagamentos

Especulado como uma das possíveis perdas do Corinthians para a próxima temporada, Júnior Urso tratou de tranquilizar a Fiel. O volante, que é apontado como alvo de clubes da China, disse que espera ficar no time paulista em 2020.

“Sim, eu vou continuar jogando no Corinthians, essa é minha ideia. Vou sair de férias, descansar a minha cabeça já que foi um ano bastante estressante para todos nós, com muita oscilação e pressão. Terminamos com o mínimo, que era uma classificação para a pré-Libertadores e é trabalhar para que tenhamos um 2020 melhor, com mais alegria para o torcedor, que faltou esse ano”, disse.

Além da saída, Júnior Urso desmentiu o atraso no recebimento de luvas e reforçou o ponto que escolheu jogar no Corinthians. No começo da temporada, o atleta recusou propostas financeiramente melhores para atuar no time do qual é torcedor.

“É mentira, está tudo no prazo conforme o combinado com o Corinthians. Eu fui pego de surpresa realmente, o Corinthians também. Não sei quem foi a pessoa que falou isso, mas é o Século XXI, não tem jeito, todo mundo fala demais”, afirmou.

“Não é nada de confusão, só que eu fiquei sabendo pela internet. Chegaram as mensagens, estavam tendo as cobranças, uns falando ficam, outros vai, e algo que eu estava interessado em dinheiro. Foi muito pelo contrário. Eu tinha outras situações para a minha vida, escolhi o Corinthians pelo sentimento e abri mão de muita coisa para estar aqui. Quero deixar claro que não tem nada a ver uma coisa com a outra, para não misturarem o meu nome com dinheiro, não é legal dessa forma”, completou.

Por fim, a palavra de Júnior Urso foi reiterada por Duílio Monteiro Alves, diretor de futebol do clube. “Recebemos como surpresa a notícia. Não recebemos proposta, está tudo parcelado com o salário até o ano que vem”, declarou.