Jonathas fica à disposição e pode ser trunfo do Corinthians em decisões

O atacante Jonathas deve ficar à disposição do técnico Osmar Loss para a partida da noite desta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), contra a Chapecoense, pelo jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil. Recuperado de uma contusão, o jogador busca mostrar que aguenta os 90 minutos e ser, no mês mais decisivo da temporada, um trunfo para o comandante.

Contratado durante a parada para a Copa do Mundo, o centroavante atuou em apenas três oportunidades, sem nem sequer completar 180 minutos. Ele entrou na etapa final contra o Botafogo, jogou a partida inteira contra o São Paulo e saiu ainda na etapa inicial contra o Cruzeiro, machucado com uma lesão na coxa direita que o tirou de combate desde então.

Sua saída coincidiu justamente com o melhor momento sob a batuta de Loss, quando o treinador retomou a linha de quatro armadores, derrotou três adversários em sequência e parecia embalar. Agora, sem ganhar há três jogos, sendo dois deles apresentando um futebol ruim no 4-2-4, ele vive o dilema de recolocar uma referência na equipe ou manter a formação “criada” por Fábio Carille durante o Paulista.

A seu favor, Jonathas tem o fato de que o primeiro tempo em Santa Catarina, no domingo, talvez tenha sido o melhor do time comandado por Loss, com inúmeras chances desperdiçadas. Contra, o atleta tem sua condição física, já que não atua há três semanas, e o fato de, para o elenco, o 4-2-4 ser uma formação totalmente adaptada.

A definição sobre a presença ou não do camisa 7 sairá no treino desta terça-feira, quando Loss ministrará seu último apronto antes do embate. O zagueiro Henrique e o volante Douglas, que não estavam disponíveis no final de semana, voltaram a treinar e são retornos certos.

Por ter vencido a primeira partida, na Arena Corinthians, o Timão precisa apenas de um empate na Arena Condá para assegurar vaga na semifinal. Qualquer vitória por um gol do adversário leva a decisão para os pênaltis, independentemente do número de gols marcados fora de casa.