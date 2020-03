Joia do Corinthians, Piton realiza atividades físicas durante quarentena

O futebol está suspenso em solo brasileiro por conta da pandemia do Covid-19, mas os atletas trabalham para manter a forma. Neste sábado, o Corinthians compartilhou imagens do jovem Lucas Piton realizando atividades físicas em sua residência, durante o período de quarentena.

Através das redes sociais, a conta oficial do Timão publicou vídeos da joia formada na base corintiana fazendo trabalhos de corrida dentro de sua casa. O clube suspendeu as atividades no CT Joaquim Grava, portanto o elenco recebeu orientações para manter a forma física durante este período.

Assim como demais agremiações do futebol brasileiro, o Corinthians realiza campanhas em suas redes para conscientizar os torcedores em relação a pandemia do novo coronavírus.

Para ajudar no combate ao vírus que acomete o mundo todo, a diretoria corintiana colocou a Arena, o CT Joaquim Grava e a sede social, localizada no Parque São Jorge, à disposição das autoridades de São Paulo.