Jogador do Corinthians é assaltado a mão armada no bairro onde cresceu

Em meio a folga do elenco do Corinthians, no domingo, Júnior Urso viveu momentos de pânico. O jogador foi assaltado a mão armada em Taboão da Serra, no bairro de Jardim Helena, local em que foi criado e onde ainda reside parte de sua família.

Urso se dirigia ao carro, após curtir o aniversário de um sobrinho, quando um homem invadiu o condomínio a bordo de uma moto. De imediato, o assaltante apontou uma arma de fogo para o atleta, tomou o relógio de Urso e partiu, às pressas, em fuga.

Júnior Urso estava acompanhado de sua noiva, mãe e uma sobrinha. Todos deixavam o salão que recebeu o evento de aniversário familiar quando foram surpreendidos.

Logo após o ocorrido, por volta das 18h30, o jogador registrou Boletim de Ocorrência. As informações foram publicadas inicialmente pelo globoesporte.com e confirmadas pela Gazeta Esportiva em contato com a assessoria do atleta.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Nessa segunda-feira, Júnior Urso participou normalmente da atividade corintiana, no CT Joaquim Grava. Ele foi titular da equipe de Carille na vitória sobre o Botafogo, sábado passado, e deve seguir assim na próxima quinta, contra o Fluminense, pela Copa Sul-Americana.