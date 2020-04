Janderson 2020: A promessa que virou solução antes da hora no Corinthians

Janderson deixou a roça, na Bahia, para apostar no talento com a bola nos pés. Aguerrido e de infância dura, o jovem de 21 anos chamou atenção nas categorias de base do Corinthians e ganhou espaço entre os profissionais. O problema é que o time principal alvinegro tem precisado mais de Janderson do que deveria.

O momento corintiano não é bom desde o segundo semestre do ano passado, justamente quando o atacante começou a receber oportunidades. Rapidamente, a promessa teve de virar solução. Em 2020, até titular na Libertadores Janderson foi.

Segundo o Footstats, no Campeonato Paulista, foram 7 jogos e 7 assistências para finalização, além de 2 passes para gol. O ponta também foi responsável por 20 cruzamentos (4 certos e 16 errados) e 10 finalizações (4 certas e 6 erradas).

O único gol marcado aconteceu no clássico com o Santos e veio acompanhado de um cartão vermelho devido a comemoração junto aos torcedores, o que levou o jogador às lágrimas.

Apesar da ausência de maturidade, também foram 2 jogos na Libertadores, contra o Guaraní-PAR. As atuações renderam 2 assistências para finalização dos companheiros, 9 cruzamentos (2 certos e 7 errados), 2 desarmes e 3 finalizações (1 certa e 2 erradas).

Como praticamente todo atleta que está há pouco tempo no profissional, Janderson oscila entre boas e más atuações, se empolga em determinados momentos e peca pela falta de experiência.

Janderson precisa de tempo para não deixar que um problema coletivo queime sua carreira. E tempo é algo que falta ao Corinthians nesse momento.

JANDERSON

Jogos pelo Corinthians: 34

NO PAULISTÃO

Jogos: 7

2 vitórias, 4 empates e 1 derrota

Gol: 1

Assistências: 2

Assistências para finalização: 7

Cruzamentos: 20 (4 certos e 16 errados), média de 2.9 por jogo

Desarmes: 9, média de 1.3 por jogo

Finalizações: 10 (4 certas e 6 erradas), média de 1.4 por jogo

Passes: 129, média de 18.4 e 85.3% de acertos

NA LIBERTADORES

Jogos: 2

1 vitória e 1 derrota

Assistências para finalização: 2

Cruzamentos: 9 (2 certos e 7 errados), média de 4.5 por jogo

Desarmes: 2, média de 2 por jogo

Finalizações: 3 (1 certa e 2 erradas)

Passes: 21, média de 10.5 e 90.5% de acertos