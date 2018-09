Jair terá estreia na Arena e semana livre para mostrar sua cara no Corinthians

Bastaram dois trabalhos com o elenco do Corinthians para Jair Ventura receber elogios indiretos de Cássio. Mesmo com a derrota no Derby, o goleiro alvinegro admitiu ao menos uma mudança no comportamento do sistema defensivo da equipe em relação ao que vinha sendo apresentado sob a batuta de Osmar Loss.

Na última quarta, outra prova de fogo, e o Corinthians conseguiu arrancar um empate sem gols no duelo com o Flamengo, em pleno Maracanã, pela semifinal da Copa do Brasil.

A eficiência defensiva é marca dos trabalhos de Jair Ventura, apesar do pouco tempo de carreira. Agora, porém, o técnico terá tempo para treinar, conhecer melhor suas peças e armar o Corinthians ao seu estilo.

Domingo, contra o Sport Recife, Jair Ventura fará sua estreia na Arena Corinthians como comandante do time da casa. É provável que algumas experiências sejam testadas no intuito de tornar o atual Campeonato Brasileiro em uma equipe mais equilibrada, com poder de ataque, e não só forte na marcação.

Em seguida, o ex-treinador de Botafogo e Santos terá sua tão esperada semana cheia. Jair Ventura passará seis dias com o elenco a sua disposição no CT Joaquim Grava. Para ajudar, o compromisso próximo acontecerá de novo em Itaquera, ou seja, nada de desgaste com viagens.

Passado o jogo contra o atual líder do Brasileirão, o foco será total na partida de volta diante do Flamengo, valendo uma vaga na grande final da Copa do Brasil. Será a terceira partida seguida do Corinthians diante de seu torcedor. Até lá, Jair Ventura provavelmente terá uma nova interpretação do que pode fazer, de qual a melhor estratégia e de que jogadores escalar para iniciar o confronto com os cariocas. Ainda no Rio de Janeiro, o jovem técnico prometeu uma postura diferente.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Resumindo: Após passar pelas duas pedreiras frente a Palmeiras e Flamengo, apresenta-se ao Corinthians uma oportunidade de mudar o rumo de sua temporada. Três jogos em casa, com tempo para fazer os ajustes necessários e sem viagens. Em uma semana de meia, Jair Ventura tem a oportunidade de dar um salto na tabela do Brasileirão e manter vivo um sonho de título na Copa do Brasil. O eventual sucesso nessa trinca pode ser determinante para o futuro do Corinthians e de Jair, sobre que tipo de pressão passará o técnico passará a carregar.

“Vamos encarar cada jogo como o jogo da vida. Estamos próximos de um título, mas está tudo em aberto. Vamos encarar esse jogo como uma grande decisão, aproveito par convocar a nossa torcida. Agora eu já viro a chave para o Sport. Pensar na estratégia, em jogar dentro de casa. A postura vai ser totalmente diferente. Vamos encarar cada jogo como mata-mata”, avisou o comandante alvinegro.