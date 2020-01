Jadson publica despedida do Corinthians: “não foi como eu gostaria”

O meio-campista Jadson usou as redes sociais nesta quarta-feira para se despedir do Corinthians. Após cinco anos de clube, o veterano não defenderá mais o Timão em 2020. Na mensagem, o atleta fez um balanço de sua passagem e agradeceu a experiência, mesmo não gostando da maneira com que deixa o clube.

“A despedida não foi como eu gostaria, mas as pessoas passam e o que mais importa é que a instituição está acima de todos”, escreveu Jadson. O meia defendeu o Timão em duas passagens; entre 2014 e 2015, e de 2017 até agora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Magic Jadson (@magicjadson) em 29 de Jan, 2020 às 8:23 PST

Confira a mensagem do jogador:

Chegou a hora do adeus. Foram 5 anos defendendo e honrando o Corinthians. Nesse período, conquistamos cinco importantes títulos para a Fiel torcida. Passei por momentos maravilhosos, outros não tão bons, mas sempre respeitei e dei o meu máximo por esse clube tão especial na minha vida. Recebi elogios e também fui criticado. Venci, perdi, amadureci e fui extremamente feliz. Jamais esquecerei tudo o que vivenciei e aprendi nessa casa. A despedida não foi como eu gostaria, mas as pessoas passam e o que mais importa é que a instituição está acima de todos. Acredito que contribuí para enriquecer a maravilhosa história do Sport Club Corinthians Paulista. Corinthians, de coração, Obrigado por tudo

Jadson foi bicampeão brasileiro, em 2015 e 2017, e tricampeão paulista, 2017, 2018 e 2019, pelo Timão. Em 245 jogos, marcou 50 gols (quarto maior artilheiro do Corinthians na década) e deu 61 assistências. Com 24 tentos, o camisa 10 também é o segundo maior artilheiro da Arena.

O Coritiba é o possível destino para Jadson, pois já fez contato por um empréstimo. O técnico Eduardo Barroca, inclusive, se mostrou favorável à contratação. O treinador trabalhou no time sub-20 do Corinthians e conhece Jadson muito bem, abrindo as portas para o reforço.