Jadson posta foto antiga no Corinthians e provoca Tiago Nunes em resposta a seguidor

O meia Jadson gerou polêmica através das redes sociais nesta quinta-feira. Pelo Instagram, o jogador respondeu o comentário de uma página de humor ironizando Tiago Nunes, técnico do Corinthians.

O atleta postou uma foto ao lado de Renato Augusto e Tite, relembrando o tempo em que os três trabalharam juntos no Timão, com a legenda “confiança e humildade! Obrigado por aprender com vocês amigos”. O usuário “Adenor Mil Grau” comentou a imagem dizendo que “esse trio fez história”. Em seguido, Jadson enviou a resposta afirmando que “só o Tiago Nunes que não viu”.

A provocação se refere a decisão de Tiago Nunes de não manter o meia no elenco após sua chegada. Atualmente sem clube, o ex-camisa 10 do Corinthians rescindiu contrato com o clube no dia 3 de março. A mesma situação ocorreu com o volante Ralf, dispensado no início do ano.

Além da postagem em questão, o jogador publicou uma imagem abraçando Tite e outra com Fábio Carille, agradecendo e elogiando os treinadores com quem trabalhou no Alvinegro.

Em duas passagens, de 2014 a 2015 e de 2017 a 2019, Jadson fez 245 jogos, 50 gols e deu 61 assistências no Timão, conquistando dois Campeonatos Brasileiros (2015 e 2017) e três Paulistas (2017, 2018 e 2019).