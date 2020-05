Inauguração da Arena Corinthians completa seis anos

Neste domingo, a Arena Corinthians completa seis anos desde a sua primeira partida. No dia 10 de maio de 2014, o estádio recebeu uma partida amistosa entre ídolos do clube. A primeira bola que balançou as redes partiu dos pés de Rivelino, em cobrança de pênalti. Desde então, o palco já trouxe inúmeras lembranças ao torcedor, desde boas até ruins.

As primeiras partidas oficiais dentro da nova casa, por exemplo, não foram nada positivas. No dia 18 de maio de 2014, derrota para o Figueirense por 1 a 0 e na sequencia, um empate com o Botafogo, por 1 a 1. Além disso, eliminações frustrantes também amargam esses seis anos. Como para Palmeiras e Audax, pelos Campeonatos Paulistas de 2015 e 2016, respectivamente, Santos e Cruzeiro pelas Copas do Brasil de 2015 e 2018, respectivamente, e para Guarani-PAR, duas vezes, e Nacional-URU, pelas Libertadores de 2015, 2016 e 2020.

Por outro lado, o Corinthians também pôde sorrir diversas vezes em seu território. Ao todo, já foram conquistados cinco troféus em Itaquera: os Brasileirões de 2015 e 2017 e os Campeonatos Paulistas de 2017, 2018 e 2019. Além dos canecos, a Arena também foi palco de uma goleada marcante na história da rivalidade contra o São Paulo. Em 2015, o Alvinegro derrotou o Tricolor por 6 a 1.

Além dos jogos do Corinthians, o estádio ainda recebeu a Copa do Mundo de 2014, sendo o palco da abertura. Na ocasião, o Brasil derrotou a Croácia por 3 a 1. Já em 2016, sediou alguns jogos das Olimpíadas e, em 2019, da Copa América.

Atualmente, com a pandemia do coronavírus, o futebol deu espaço a saúde em Itaquera. A casa corinthiana, que inclusive foi disponibilizada aos órgãos de saúde, está fazendo parte de campanhas para ajudar as pessoas neste período, como por exemplo, coletando doações de sangue.

Confira alguns números da Arena:

Público recorde: 46.090 pagantes

Jogos do Corinthians: 202

Gols marcados: 325

Gols sofridos: 135

Público total: 6.510.748

Média de público: 32.231

