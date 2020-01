Idoso atropelado por carro de Ralf recebe alta de hospital após cirurgia

O homem atropelado pelo carro do volante Ralf, do Corinthians, no último dia 11 de outubro recebeu alta nesta segunda-feira após passar por cirurgia no fêmur. Alicio de Castro Gameleira, de 68 anos, estava internado no Hospital São Luís, localizado na capital paulista.

O idoso se recuperava do acidente do início do mês, quando um automóvel que continha o jogador do Timão passou em alta velocidade em rua do Tatuapé, zona leste da cidade, e atropelou Alicio que se encontrava na frente de um ponto de ônibus. Com o impacto, a vitima acabou fraturando o fêmur, quebrando um dedo e sofrendo escoriações.

Inicialmente, o ferido foi internado na Santa Casa de Misericórdia, mas pouco tempo depois foi transferido para o hospital particular, com todas as despesas pagas por Ralf, que também fez uma visita na última segunda-feira.

O acidente ocorreu no fim da noite de uma sexta-feira, às vésperas do Majestoso no Morumbi pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pela versão do jogador, o motorista do volante corintiano estava na direção do veículo.