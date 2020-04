Há 11 anos, Corinthians vencia o Santos com golaço de Ronaldo

Há exatamente 11 anos, o Corinthians vencia o Santos, na Vila Belmiro, e abria vantagem na final do Campeonato Paulista de 2009. A partida foi relembrada pelo Corinthians, neste domingo, nas redes sociais. O clube postou um vídeos com os gols da vitória por 3 a 1.

#NesteDia, 11 anos atrás, @andersonch3 e Ronaldo calaram a torcida adversária. O Timão batia o Santos por 3 a 1 com três golaços, e vencia o primeiro jogo da final do @Paulistao de 2009. 📹 Globo#VaiCorinthians pic.twitter.com/JmvmRoakld — Corinthians (de 🏡) (@Corinthians) April 26, 2020

A partida ficou marcada, principalmente, pelos belos gols que Ronaldo marcou naquela tarde. O Timão abriu o placar com Chicão, de falta, logo aos dez minutos. 15 minutos depois, Fenômeno aproveitou o lançamento, dominou com categoria e bateu rasteiro para ampliar o placar. Já na segunda etapa, o artilheiro voltou a balançar as redes após um belo corte na marcação e um chute de cobertura da entrada da área.

O tento santista foi um gol contra do goleiro Felipe.

Na partida de volta, disputada no Pacaembu, o placar foi de 1 a 1, consagrando o Corinthians como campeão do Paulistão 2009.