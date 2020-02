Os paraguaios do Guarani-PAR entra em campo nesta quarta-feira, 05 de Fevereiro, às 21h30, contra o Corinthians pela Pré-Libertadores da América. A partida acontecerá no La Nueva Olla, em Assunção, Paraguai, e será transmitida pela TV Globo (SP, MG – exceto Juiz de Fora -, SC, PR, DF, GO, MS, MT, AL, RN, SE, PA, AM, RO, RR, AP e AC) e pelo canal SporTV (TV fechada).