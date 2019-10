Gols no segundo tempo são trunfo do Corinthians campanha do Brasileirão

Sem perder há quatro jogos e em franca ascensão no Campeonato Brasileiro, o Corinthians se aproximou dos primeiros colocados da competição. Com 23 rodadas disputadas até o momento, um dado da campanha do Timão chama a atenção: o número de gols marcados no segundo tempo.

Desde o início do Brasileirão, o Corinthians balançou as redes dos adversários 25 vezes. 15 desses gols foram marcados na etapa final das partidas, número 50% maior do que os tentos anotados no primeiro tempo (dez).

As últimas duas vitórias do Corinthians saíram com gols marcados na segunda etapa. Contra o Vasco, na Arena, o Timão venceu por 1 a 0, com Ralf decidindo após chute de fora da área aos 14 minutos da metade final. Já contra a Chapecoense, fora de casa, Danilo Avelar fez de cabeça aos 18 minutos do segundo tempo, marcando o único gol da partida.

A grande quantidade de gols marcados pelo Corinthians na etapa complementar está relacionada a substituições de Fábio Carille após o intervalo. Contra o Fortaleza, a equipe saiu perdendo no primeiro tempo e o treinador colocou Fagner em campo, já que o lateral estava sendo poupado. O time melhorou consideravelmente e marcou três gols nos 45 minutos finais.

Já contra o Atlético-MG, o 0 a 0 imperava no placar da Arena até os 44 minutos da segunda etapa. Pouco antes, Carille havia substituído Vagner Love por Gustagol, buscando melhorar o jogo aéreo da equipe. Após saída errada de Cleiton e passe de Mateus Vital, o centroavante marcou o gol da vitória do Timão.

Depois do empate contra o Grêmio, o Corinthians manteve-se na quarta posição, indo a 42 pontos somados. Após enfrentar o Athletico Paranaense, na quinta-feira, o Timão visita o São Paulo, no domingo.

Relembre quando o Corinthians marcou todos os seus gols no Campeonato Brasileiro

Bahia 3 x 2 Corinthians (1º gol no primeiro tempo e 2º gol no segundo tempo)

Corinthians 1 x 0 Chapecoense (gol no segundo tempo)

Vasco 1 x 1 Corinthians (gol no primeiro tempo)

Athletico Paranaense 0 x 2 Corinthians (1º gol no primeiro tempo e 2º gol no segundo tempo)

Corinthians 1 x 0 São Paulo (gol no primeiro tempo)

Corinthians 1 x 0 CSA (gol no segundo tempo)

Corinthians 1 x 1 Flamengo (gol no segundo tempo)

Fortaleza 1 x 3 Corinthians (os três gols no segundo tempo)

Corinthians 1 x 1 Palmeiras (gol no primeiro tempo)

Corinthians 2 x 0 Goiás (1º gol no primeiro tempo e 2º gol no segundo tempo)

Corinthians 2 x 0 Botafogo (1º gol no primeiro tempo e 2º gol no segundo tempo)

Avaí 1 x 1 Corinthians (gol no segundo tempo)

Corinthians 1 x 0 Atlético-MG (gol no segundo tempo)

Corinthians 2 x 2 Ceará (dois gols no primeiro tempo)

Corinthians 2 x 1 Bahia (1º gol no primeiro tempo e 2º gol no segundo tempo)

Corinthians 1 x 0 Vasco (gol no segundo tempo)

Chapecoense 0 x 1 Corinthians (gol no segundo tempo)

