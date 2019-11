Goleiro do Corinthians é eleito melhor da posição no Mundial sub-17

A Seleção Brasileira Olímpica sagrou-se campeã do Mundial sub-17, no último domingo, e contou com diversos destaques individuais que atuam no futebol nacional. O goleiro Matheus Donelli, do Corinthians, foi eleito o melhor jogador da posição no torneio.

Metheus tem 17 anos e chegou ao Timão em 2013. O goleiro faz parte da equipe sub-17 do Alvinegro e é visto como um dos jogadores de maior potencial da base do Corinthians. Caíque França e Filipe, ambos revelados pela categoria de base do clube, integram o elenco profissional do time do Parque São Jorge.

Matheus foi titular nas sete partidas da Seleção no Mundial sub-17. Com 100% de aproveitamento na competição, o goleiro sofreu seis gols e foi decisivo na campanha do título, com uma série de defesas importantes.

Além do goleiro, o Corinthians também foi representado por Matheus Araújo no Mundial sub-17. De características mais ofensivas, o meio-campista renovou contrato com o Timão até 2022.