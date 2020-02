Gol decisivo de Avelar no Derby completa um ano neste domingo: “Memorável”

O gol de Danilo Avelar que decidiu o primeiro clássico de 2019 do Corinthians completa um ano neste domingo, dia do primeiro dérbi do Timão em 2020. Na ocasião, o defensor marcou na vitória de 1 a 0 contra o Palmeiras, no Allianz Parque.

“Fazer gol sempre é bom, em clássico melhor ainda, mas, na casa do adversário, é duas vezes melhor. É uma sensação única, só quem fez sabe a adrenalina, a explosão de sentimentos que não consigo definir. Foi um gol memorável e sempre me vem em mente porque muita coisa mudou depois”, disse o jogador.

Avelar sofreu com fortes críticas durante as últimas temporadas em que o Alvinegro não conseguiu despenhar um bom futebol, mas seu retrospecto em clássicos sempre o ajudou. Além do gol contra o Alviverde, o zagueiro ainda balançou as redes na final do Campeonato Paulista, contra o São Paulo.

Tratando de lesão, o zagueiro acompanhará o jogo deste domingo, contra o Santos, das arquibancadas da Arena, e garantiu que está trabalhando forte para retornar o quanto antes.

“Estarei apoiando meus companheiros pois sei que será um jogo difícil, mas nossa equipe está preparada para sair com uma vitoria de um clássico tão importante. Espero estar presentes nos próximos, podendo ajudar de alguma forma. Estou trabalhando intensamente pra voltar o mais rápido possível”, finalizou.