Goiás é pressionado a ceder e Corinthians confia que pode vencer concorrência

Bastou terminar o Campeonato Brasileiro para Michael se tornar o centro das atenções nos bastidores. Revelação de 2019 na principal competição do país, o atacante do Goiás despertou interesse de gigantes, como Corinthians, Flamengo e Palmeiras.

Desde então, o Goiás tem adotado uma postura firme e defensiva, com declarações fortes de seu presidente Marcelo Almeida. O mandatário chegou a dizer que o clube pretende manter Michael em 2020 e avisou que não vai liberar o atleta por menos de R$ 50 milhões.

O grande problema agora para o Goiás é sustentar essa posição. A Gazeta Esportiva apurou que o clube esmeraldino passou a sofrer pressão de todos os lados para ceder e reconsiderar.

Com a concordância do empresário de Michael, os dirigentes de Corinthians, Flamengo e Palmeiras têm esperança de que a situação mude de panorama. O jogador prega total respeito ao Goiás, mas também já não esconde a ansiedade para concretizar uma transferência.

Assim como fez no caso Cantillo, o presidente Andrés Sanchez está disposto a viajar até Goiânia para se encontrar pessoalmente com os dirigentes do Goiás. O Corinthians foi o único até agora a colocar uma proposta na mesa: 5 milhões de euros, cerca de R$ 22 milhões, mais três jogadores do atual elenco alvinegro.

Flamengo e Palmeiras iniciaram conversas, mas ainda não se manifestaram de maneira concreta. Ambos se espantaram justamente com as exigências feitas para que o avanço nas negociações fosse possível.

Apesar do monitoramento e do interesse público dos rivais, o Corinthians está confiante de que pode vencer a concorrência. O clube passou a dar prioridade ao negócio. Com ajustes na primeira oferta e o auxílio do staff do atleta, o Corinthians espera convencer o Goiás chegar a um acordo.

Os dirigentes do Parque São Jorge acreditam que dificilmente algum clube aceitará as exigências esmeraldinas. Também é inânime a ideia de que Michael ainda precisa provar seu valor em uma equipe de maior expressão nacional. Por isso, pagar R$ 50 milhões é algo fora de cogitação.

Outro ponto favorável ao Corinthians e levado em consideração nesse momento é o espaço que Michael teria no time. O jogador de 23 anos chegaria para ser titular de Tiago Nunes de imediato. Diferente do que aconteceria em uma eventual transferência para Flamengo ou Palmeiras, onde a disputa por uma vaga no time seria mais complicada.

Há algumas semanas, Michael esteve na Arena Corinthians, conversou pessoalmente com Duílio Monteiro Alves, diretor de futebol corintiano, jogou e teve o nome gritado pelos torcedores. O jogador, inclusive, admitiu encantamento com a Fiel quando teve a oportunidade de jogar contra o Corinthians neste ano.

Apesar de acreditar que pode trazer Michael, o Corinthians é muito cauteloso nos bastidores devido a dificuldade do negócio. No clube, ninguém espera que a conclusão das tratativas aconteça ainda em 2019.