Gil embarca na China e deve chegar ao Brasil na terça-feira

O zagueiro Gil já começou a voltar para o Brasil. O jogador, que passou os últimos três anos e meio a serviço do Shandong Luneng, se despediu dos funcionários do clube e foi ovacionado pela torcida antes de embarcar rumo ao Brasil, onde deve defender o Corinthians pelos próximos três anos. Houve festa na sua chegada ao terminal de embarque e uma despedida

Gil embarcou nesta segunda-feira na estação de trens de Jinan, capital da província de Shandong, na China, rumo a Pequim, em um trem de alta velocidade. De acordo com informações da agência de notícias chinesa Sina, o defensor deve embarcar no final da tarde desta segunda-feira, madrugada no horário local, para o Brasil. Não há voos diretos no percurso, o que, obrigatoriamente, faz com que ele chegue apenas na terça – ou quarta – a São Paulo.

Após disputar 26 jogos pelo Shandong Luneng na temporada, Gil chegaria para tentar resolver o problema na zaga do time de Fábio Carille, que viu grande evolução de Manoel na temporada, mas ainda tem Henrique sendo bastante criticado pela torcida. Com carinho e confiança do torcedor na bagagem, Gil deve chegar no Corinthians com status de titular.