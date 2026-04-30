Gerente do Corinthians revela conversa com André e minimiza expulsão contra o Vasco: "Nenhum alarde"

Gerente de futebol do Corinthians, Julio Cesar revelou que a diretoria do Corinthians teve uma conversa com o volante André após a expulsão contra o Vasco, a segunda em um intervalo de 15 dias. O ex-goleiro, entretanto, minimizou o cartão naquela partida e saiu em defesa do jovem.

André também havia sido punido com cartão vermelho no clássico contra o Palmeiras, no último dia 12 de abril, após fazer um gesto obsceno. De volta após cumprir suspensão de dois jogos recebida pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o volante foi expulso novamente no último domingo, desta vez por dura falta em Thiago Mendes.

"Foi uma expulsão, ao meu ver, de lance de jogo [contra o Vasco]. Ele foi um pouco mais forte, o jogador do Vasco colocou o corpo à frente, foi um pouco inteligente, e consgeuiu a expulsão. Para mim, é uma expulsão de jogo. Tivemos uma conversa com ele. Acho que ele já entendeu, o elenco [também]. É um menino bom, esforçado, que gosta do clube, está começando agora. Acredito que nesse momento, a gente não tenha que fazer nenhum grande alarde, porque isso acontece com qualquer atleta", afirmou o dirigente à ESPN.

André chegou a ser multado pelo gesto obsceno no clássico contra o Palmeiras. Após a expulsão contra o Vasco, entretanto, a cúpula alvinegra e a comissão técnica de Fernando Diniz decidiram apenas pela conversa. O garoto, inclusive, será titular do Corinthians nesta quinta-feira, contra o Peñarol, pela terceira rodada da Libertadores.

"Ele está bem orientado, com a cabeça boa. Creio que hoje vai jogar bem, desempenhar o trabalho dele. O que fizemos foi ter uma boa conversa, orientá-lo. Disse que, se ele precisar, estou à disposição. Mas no meu ponto de vista, a expulsão contra o Vasco foi totalmente de jogo", completou Julio Cesar.

André, vale lembrar, foi novamente punido pelo STJD mais cedo nesta quinta-feira. O volante precisará cumprir duas partidas de suspensão no Campeonato Brasileiro.

Início de trabalho

Julio Cesar foi contratado pelo Corinthians no último dia 13 de abril. O ex-goleiro acompanha o grupo em jogos e faz parte do dia a dia do CT Dr. Joaquim Grava ao lado do diretor Marcelo Paz e da comissão técnica de Diniz.

"Está sendo bem intenso. Tive uma boa conexão logo de cara com o Diniz e os atletas. Estou nessa integração de atletas, diretoria, comissão, estar perto deles no dia e colocar alguns processos. Temos que ter esse elo, o jogador tem que entender o que está sendo feito aqui. Fazia muito isso no Red Bull Bragantino, já estou acostumado. Trabalhei, me preparei, estudei muito para isso. E estou feliz aqui, as coisas estão se encaixando", explicou.

Como gerente de futebol, o ídolo alvinegro também tem a função de ajudar a blindar o ambiente interno dos problemas extracampo e da política intensa que ronda os bastidores do Parque São Jorge.

"Temos que absorver qualquer problema que tenha. Tudo no Corinthians é muito grande, por isso que o clube é enorme desse jeito. Tudo que pudermos fazer como diretoria, para que não atinja os atletas, temos feito. E vou fazer isso. Sou um cara que muitas vezes não vai aparecer, mas pelos bastidores, sempre vou tentar proteger os atletas e ajudá-los no que for preciso. Eles ganhando e estando bem, está todo mundo feliz", concluiu.

Próximos jogos do Corinthians

Mirassol x Corinthians (14ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 03/05 (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio José Maria Campos Maia, em Mirassol (SP)

Santa Fe-COL x Corinthians (quarta rodada da Libertadores)

Data e horário: 06/05 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Nemesio Camacho El Campín, em Bogotá (Colômbia)