No Majestoso, Garro pode superar números ofensivos de 2025 pelo Corinthians

Rodrigo Garro pode alcançar uma marca importante no clássico deste domingo contra o São Paulo, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Caso participe de um gol no Majestoso, o meia argentino irá superar seus números ofensivos registrados em toda a temporada de 2025 pelo Corinthians.

No ano passado, Garro encerrou a temporada, considerada muito abaixo do esperado, com nove participações diretas em gols: foram dois tentos marcados e sete assistências distribuídas pelo Corinthians. Já em 2026, o camisa 8 alvinegro já soma um gol e oito passes para gol, igualando a marca anterior logo no início de maio.

A possibilidade evidencia a retomada de protagonismo do argentino sob o comando de Fernando Diniz. A chegada do treinador representou uma virada de chave para Garro, que não vinha conseguindo repetir o desempenho esperado no começo da temporada.

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Antes da mudança no comando técnico, o meia acumulava 18 partidas pelo Corinthians em 2026, com um gol e quatro assistências. Porém, no campo, o rendimento abaixo fez o jogador perder espaço em alguns momentos, enquanto Breno Bidón passou a atuar mais avançado na função de armador.

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Agora, após a chegada do novo comandante, o Garro já distribuiu cinco assistências, em oito partidas, pelo Corinthians.

O clássico contra o São Paulo acontece neste domingo, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Situação do Corinthians

Se por um lado está em uma fase iluminada na Libertadores, por outro o clube do Parque São Jorge vive situação delicada no Campeonato Brasileiro. O Timão está posicionado na 17ª colocação, inaugurando a zona de rebaixamento, com apenas 15 pontos comquistados nas 14 primeiras rodadas. Portanto, uma vitória diante seu torcedor no Majestoso é crucial para sair do Z4.