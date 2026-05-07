Garro pede pés no chão ao Corinthians e valoriza empate suado na Libertadores: "Bom para nós"

O Corinthians encaminhou a vaga para as oitavas de final da Copa Libertadores na noite da última quarta-feira após empatar por 1 a 1 com o Santa Fe, pela quarta rodada, no Estádio Nemesio Camacho El Campín, em Bogotá (COL). O meio-campista Rodrigo Garro pediu pés no chão à equipe e valorizou a união do grupo.

"Fico muito feliz pelo grupo. São pessoas que se dedicam. Como falei, é uma honra trabalhar com cada um que faz parte desse grupo do Corinthians. Agora é continuar trabalhando, com o pé no chão, humildade, porque acho que nessas ocasiões temos que tirar o ego e trabalhar a humildade. Foi um jogo bom para nós. Agora, vamos escutar o que o professor tem a dizer e corrigir o que não deu certo", disse Garro em entrevista ao Paramount+.

A equipe comandada por Fernando Diniz podia ter confirmado a vaga em caso de vitória. Contudo, arrancou apenas um empate suado no fim. Após sair perdendo com gol de Rodallega, o Corinthians buscou a igualdade no placar nos acréscimos, com gol de cabeça de Gustavo Henrique.

Após a partida, o treinador parabenizou o grupo pela postura de lutar até o final pelo resultado. Com isso, o Timão manteve sua invencibilidade na competição, apesar de ter perdido os 100% de aproveitamento.

Situação do Corinthians

Com este resultado, o Timão se mantém na liderança do Grupo E, com dez pontos em quatro jogos. O Santa Fe, por sua vez, fica com dois pontos, na terceira posição. A equipe de Diniz pode confirmar a vaga nas oitavas em caso de empate ou derrota do Peñarol contra o Platense nesta rodada.

Se, por um lado, a equipe corintiana vive bom momento na Libertadores, por outro tem o alerta ligado no Campeonato Brasileiro. Com a vaga encaminhada no continental, o Timão volta as atenções ao Brasileiro, torneio no qual abre a zona de rebaixamento, na 17ª posição, com 15 pontos.

Próximo jogo do Corinthians

Jogo: Corinthians x São Paulo

Competição: Campeonato Brasileiro (15ª rodada)

Data e horário: 10 de maio de 2026 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

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