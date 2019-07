Gamarra posa ao lado de Gil: “Boa sorte no retorno para casa”

Prestes a ser anunciado como novo reforço do Corinthians, o zagueiro Gil desembarcou em solo brasileiro nesta terça-feira e recebeu as boas-vindas de um defensor histórico do Alvinegro do Parque São Jorge: Carlos Gamarra. Nas redes sociais, tanto o iminente reforço do Timão quanto o ex-jogador registraram o encontro e exaltaram um ao outro.

Em sua conta oficial no Instagram, Gamarra não fez questão nenhuma de esconder o acordo já encaminhado entre Corinthians e Gil, aproveitando para desejar boa sorte ao zagueiro, que estava no futebol chinês e deve ser anunciado pelo clube paulista apenas na próxima semana. “Boa sorte no seu retorno para casa, amigo”, disse o ex-jogador paraguaio, presente em três Copas do Mundo.

Gil, por sua vez, brincou com o encontro, fazendo alusão a uma suposta parceria entre ele e o ídolo corintiano. “Já pensou?! Uma honra te reencontrar, um dos maiores na posição”, escreveu o zagueiro, que terá alguns dias de folga para passar com os familiares no Rio de Janeiro.

Seis meses antes do fim do contrato, Gil conseguiu uma liberação amigável junto ao Shandong Luneng. No clube chinês, o defensor de 32 anos, participou de todos os jogos da temporada e, na passagem, disputou 114 jogos e marcou 11 gols em três anos e seis meses de vínculo. Em sua última partida, foi capitão da equipe no triunfo diante do Beijing Guoan.

Com chegada prevista ao clube do Parque São Jorge para a próxima semana, Gil deve assinar contrato por três temporadas e, assim que regularizado, pode estar à disposição de Fábio Carille, já que não apresentou problemas físicos e disputou partidas recentes. Dessa forma, a dúvida fica por quem irá deixar a equipe titular: Henrique ou Manoel.