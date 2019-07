Gabriel e Carlos Augusto querem título Brasileiro e da Sul-Americana no Corinthians

Depois da virada sobre o Fortaleza, no último final de semana, o Corinthians subiu para o oitavo lugar do Campeonato Brasileiro com 19 pontos. Apesar de estar a 10 de distância do líder Santos, o volante Gabriel e o lateral-esquerdo Carlos Augusto mostraram vontade de correr atrás do título. Ambos ainda destacaram que a Sul-Americana não ficará em segundo plano.

Nesta terça-feira, em entrevista coletiva, Gabriel foi perguntado se preferia mais um título de Brasileirão para a carreira ou a taça da Sul-Americana. A sua resposta foi ambiciosa. O volante já conquistou o título nacional em 2016, com o Palmeiras, e em 2017 com o Timão.

“Eu quero ser tri-campeão brasileiro e conquistar essa Sul-Americana. Realmente entrar na história, ver nosso nome gravado na história. Isso vai ser maravilhoso pra todos que estão aqui. Temos duas competições nesse segundo semestre. Estamos no bloco de cima do Campeonato Brasileiro, dá pra chegar, e na Sul-Americana estamos a um jogo das quartas de final”

Carlos Augusto, começando a sua trajetória no futebol, tem a mesma ambição. Além de citar um possível título no Brasileirão, o lateral de 20 anos citou a importância de um título internacional para o Corinthians.

“Eu não tenho como escolher, estou no começo da carreira e quero os dois títulos, principalmente o internacional. Alguns falam que a sul-americana é abaixo da Libertadores, mas título internacional é importante, independente de qual for. Vou dar o meu máximo para ganhar os dois”

O Corinthians entra em campo nesta quinta-feira, às 21h30, contra o Montevideo Wanderers fora de casa, pela Copa Sul-Americana. Já pelo Campeonato Brasileiro, o Timão encara o rival Palmeiras, no domingo, às 19h.

