Fim do ciclo! Corinthians confirma rescisão de contrato com Jadson

A rescisão do contrato de Jadson com o Corinthians foi publicada nesta terça-feira no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Ou seja, o vínculo entre as partes, que iria até dezembro de 2020, foi desfeito.

Assim como aconteceu com Ralf, o Corinthians pagará o salário de Jadson até o fim, mas em um prazo de dois anos, e não até o fim da atual temporada. Além disso, o jogador abriu mão de receber 13º , férias e outros pagamentos que teria direito.

Fora dos planos de Tiago Nunes, Jadson começou o ano treinando separado do grupo principal e nas últimas semanas já vinha aprimorando a condição físico longe do CT Joaquim Grava, com o auxílio de profissionais contratados.

Jadson está com 36 anos, disputou 245 jogos pelo Timão e marcou 50 gols. Foram duas passagens de muito sucesso. Com a camisa alvinegra, o ex-camisa 10 conquistou os Brasileiros de 2015 e 2017, além dos Paulistas de 2017, 2018 e 2019.