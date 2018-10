Fiel forma fila quilométrica e deve lotar a Arena na véspera da final

Se é de incentivo e força moral que o Corinthians precisa, o título da Copa do Brasil tem grandes chances de ficar em Itaquera. Desde a madrugada dessa segunda-feira, milhares de torcedores suportaram filas quilométricas a fim de conseguir ingressos para o treino aberto dessa terça, agendado para começar às 15h30, no palco da grande final.

As imagens chamaram atenção desde cedo. Logo que amanheceu o dia já era possível ver muitos corintianos na porta da Arena debaixo de chuva. Em pouco tempo, a aglomeração cresceu e, após o horário do almoço, a fila já corria a Radial Leste.

Com um pacote ou lata de leite em pó, cada pessoa pode retirar no máximo três ingressos. A troca seguirá até às 17h dessa segunda, ou até o esgotamento das entradas. O número de lugares colocados à disposição dos torcedores alvinegros não foi divulgado pelo clube.

Na última vez que abriu sua casa para o público antes de uma partida, o Corinthians viu 38 mil pessoas comparecerem ao treino que antecedeu a classificação alvinegra à final da Copa do Brasil após uma vitória sobre o Flamengo.

Dessa vez, o Timão precisa de, no mínimo, dois gols de diferença para erguer a taça. Um triunfo magro dos paulistas levará a definição aos pênaltis. O empate é do Cruzeiro na final da Copa do Brasil, pois a Raposa venceu o jogo de ida, no Mineirão, por 1 a 0. A finalíssima começa às 21h45 desta quarta-feira e já tem todos os ingressos esgotados.