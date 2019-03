Fases de Júnior Urso e Clayson orgulham técnico do Corinthians

Júnior Urso marcou o gol do Corinthians nessa quarta-feira depois de receber passe de Clayson. O volante é uma aposta do time para a atual temporada, enquanto o atacante já foi campeão com a camisa do Timão, mas vem em um ano de recuperação, depois de passar por diversos problemas no ano passado.

Depois da classificação em cima da Ferroviária, Fábio Carille falou com orgulho sobre os jogadores em que apostou e confiou de que poderiam trazer resultados positivos ao Corinthians.

“Tem alguns jogadores que acabam nos surpreendendo na questão de vestir a camisa logo. Nos últimos anos o Corinthians sempre teve isso de um volante chegar. Quando eu fiquei sabendo que o Urso estava se desligando do futebol chinês entrei em contato com o Emerson, Duílio (dirigentes). Em 2016, ele fez seis ou sete gols, lá na China aparecendo bem dentro da área. Isso preenche mais a área. Considero o Urso abençoado”, afirmou o treinador, para depois falar de Clayson.

“Em 2017 eu briguei por dois jogadores: o Jadson, que eu sabia que ia se desligar, e o Clayson. Jogador brasileiro assim está em falta, o cara que quebra a linha. Se falou muito, foi um ano muito difícil do Clayson (em 2018), não só profissional, mas pessoal. Filho na UTI, perdeu a sogra, contusão no joelho. Então, desde o momento em que eu acertei, acho que acertei no dia 1º ou 2 de dezembro, deixei claro que contava com ele”, disse, em alusão ao fato de que Clayson por muito pouco não foi envolvido em uma troca por Luan, do Atlético-MG.