Na saída do gramado, Pedrinho cita falta de entendimento com treinador

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Pedrinho foi um dos poucos atletas corintianos que falaram com a imprensa após a goleada sofrida para o Flamengo por 4 a 1, neste domingo, no Maracanã. Passada a partida traumática e antes mesmo da confirmação da saída do técnico Fábio Carille, o jovem meio-campista admitiu que estava faltando entendimento entre atletas e comissão técnica. Pouco depois

“Sabemos o quão difícil é essa fase que vivemos, até nesse campeonato, incluindo Sul-Americana, foram 14 jogos sem perder. Agora vivemos uma fase ruim. Acho que falta isso, um pouco mais e entendimento nosso com a comissão, sabemos o quão importante é. Infelizmente, estamos vindo de jogos muito abaixo, vamos ver o que dá para melhorar”, disse Pedrinho à TV Globo.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Nos últimos dias, o técnico Fábio Carille chegou a falar que sentia vergonha do seu trabalho à frente do Corinthians. Com a goleada sofrida para o Flamengo, o Timão chegou a oito jogos sem vencer, situação que foi decisiva para a saída do comandante

“Somos um conjunto, quando vence, vence todo mundo. Quando perde, perde todo mundo. Temos que lutar dentro de campo para todos saírem vencedores. Se vencermos, todos sairão vencedores”, completou Pedrinho.

Com o resultado deste domingo, o Corinthians se manteve na sétima colocação do Campeonato Brasileiro, mas cada vez mais distante do G6 da competição. O próximo compromisso do Timão acontece quarta-feira, contra o Fortaleza, às 19h30 (de Brasília), em Itaquera.