Fagner ressalta dificuldade de encarar o CSA e projeta melhora do Corinthians

Quem analisou a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro antes do confronto entre Corinthians e CSA poderia esperar facilidade para o Timão contra o vice-lanterna da competição. Não foi o caso do lateral Fagner, porém, que ressaltou a dificuldade de encarar a equipe alagoana.

“Feliz pela vitória, jogo difícil. Sabíamos como seria difícil enfrentar o CSA, que joga por uma bola. Tivemos de trabalhar bem a bola para buscar situações de gol. O time teve paciência,. Agora é procurar melhorar. A sequência vai ser difícil”, afirmou.

Com o resultado, o Corinthians foi à oitava colocação, com 15 pontos, e ultrapassou o São Paulo, que também possui 15 pontos, mas uma vitória a menos que o rival (quatro contra três).

Agora, o Corinthians já volta o foco para seu próximo compromisso que terá no Campeonato Brasileiro, e não será qualquer compromisso. No domingo que vem, às 16h (de Brasília), o Timão recebe o Flamengo, que goleou o Goiás por 6 a 1 nesta rodada.