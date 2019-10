Fagner recebe camisa por marcar gol 11 mil da história do Corinthians

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

O lateral direito Fagner entrou para a história do Corinthians mesmo na derrota para o Cruzeiro no final de semana, pelo Campeonato Brasileiro. No jogo disputado na Arena de Itaquera, o jogador marcou o gol 11 mil da história do clube de Parque São Jorge.

E não foi qualquer gol. Ainda no primeiro do jogo, Fagner acertou um lindo chute cruzado, sem chances para o goleiro Fábio. Como homenagem, o lateral direito da Seleção Brasileira recebeu uma camisa comemorativa da diretoria corintiana, com o número “11 mil gools” na parte de trás.

“Obrigado #Corinthians pela camisa em homenagem aos 11 mil gols marcados pelo clube na história. Feliz e honrado em poder ter sido o “escolhido” pra realizar este feito tão importante. Que venham muito mais!!!”, disse Fagner, em suas redes sociais.