Fagner aceita ser azarão na Copa do Brasil: “Podem falar”

O lateral direito Fagner não dá importância aos comentários que minimizam a força do Corinthians na Copa do Brasil. Sétima colocada no Campeonato Brasileiro, a sua equipe não tem encantado, mas avançou para disputar uma semifinal do torneio de mata-mata contra o Flamengo. A outra será entre Cruzeiro e Palmeiras.

“O nosso trabalho é focado dentro de campo. A gente sabe que é difícil, que ficaram quatro grandes clubes do futebol brasileiro, mas o Corinthians tem chances de ser campeão”, avisou Fagner.

O lateral direito aproveitou o assunto para recordar a conquista do Campeonato Brasileiro do ano passado, quando o Corinthians também era visto como azarão e aproveitou-se de um primeiro turno irretocável para ficar com o título.

“Tomara que se repita. Se isso se repetir, podem falar o que quiserem”, disse Fagner, evitando também fazer prognósticos. “Jogo de mata-mata não tem previsão de favorito. São grandes equipes, de tradição no futebol brasileiro. Sabemos que será difícil e que tudo pode acontecer”, acrescentou.

Antes de se preocupar com o Flamengo, contudo, o Corinthians tentará reagir no Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado, enfrentará o Grêmio – que caiu na Copa do Brasil justamente diante do time carioca – em Itaquera.

“Graças a Deus, temos muitas competições para jogar. Todas são difíceis. Agora, o Brasileiro está de volta. Fizemos um jogo muito duro contra a Chapecoense na quarta-feira e já temos outro assim pela frente. É uma partida importante para ficarmos perto do G6”, avaliou Fagner, que deverá desfalcar o Corinthians no jogo de ida contra o Flamengo, pela Copa do Brasil, porque foi convocado para defender a Seleção Brasileira nos amistosos contra Estados Unidos e El Salvador, em setembro.