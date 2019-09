Fábio Carille explica diferença entre Corinthians de hoje e de 2017

O desempenho do Corinthians em 2019 por diversas vezes é comparado com a equipe de 2017, também comandada por Fábio Carille, seja para relacionar filosofia de jogou ou o pragmatismo das jogadas ofensivas.

O próprio técnico, então, comentou as diferenças entre os dois times e aproveitou para explicar as mudanças táticas feitas na partida contra o Vasco, que acabou com a vitória do Timão por 1 a 0.

“A forma de jogar de hoje é diferente de 2017. Era 4-2-3-1, com Rodriguinho perto de Jô, e hoje, a gente pensando para o futuro do Corinthians, a gente precisa de um cara que joga perto do 9. O Vital gosta de jogar no lado, o Jadson para trabalhar mais a bola. Jogamos no 4-1-4-1. No final do primeiro tentei um 4-2-3-1, com Pedrinho no meio, mas não deu certo. E aí voltamos de novo para o segundo tempo com a mesma formação”, afirmou.

A campanha do Corinthians no Campeonato Brasileiro há dois anos também serve de aprendizado para o elenco não desistir de buscar o improvável título no fim do ano.

“Tem experiências, teve ano que o Palmeiras estava disparado e perdeu, teve um ano que tinha gente dando o Corinthians como campeão, viramos o turno e enroscou, mas sei que é difícil. Flamengo está jogando bem e não ganhou. Nós não fizemos um bom jogo e ganhamos. Tem Flamengo na Libertadores, mas temos que fazer a nossa parte e esperar”, comentou.

“Não adianta pensar nos outros e não fazer o nosso. Deixa eles com os problemas deles, a gente espera terminar para olhar se ganhou algo ou não, mas desde o Bahia disse que eram 18 decisões. Vamos encarar assim e esperar tabela mostrar”.