Experiência, faro de gol e Arena fazem de Boselli a principal arma do Corinthians

O Corinthians tem uma árdua missão nesta quarta-feira, a partir das 21h30 (horário de Brasília): precisar vencer o Guaraní-PAR por pelo menos dois gols de diferença. Se levar um, terá de fazer três, e assim por diante. É o único caminho para evitar um desastre e garantir vaga na terceira fase da Copa Libertadores da América.

Os paraguaios estão invictos na temporada, com seis vitórias e um empate, marcaram 14 gols e sofreram apenas três em 2020 e chegam com o histórico de três triunfos nos três confrontos diretos, inclusive com direito a classificar dentro da Arena em 2015.

Cantillo deu o recado na véspera da decisão. É o jogo do semestre, mas o Corinthians precisa ser inteligente. E é justamente por causa da peculiaridade do duelo que Mauro Boselli pode ser visto como peça fundamental para o Timão.

Para começar, o que não falta ao argentino é experiência e maturidade para um desafio como este que se apresenta ao Corinthians. O camisa 17 tem 34 anos, é bicampeão da Libertadores, ergueu o troféu com o Boca Juniors em 2007 e Estudiantes em 2009, com direito a gol do título.

Na atual temporada, Boselli tem quatro gols e duas assistências. Ou seja, participação direta em 66.6% dos nove gols que a equipe alvinegra marcou até aqui.

Além disso, o aproveitamento dentro da Arena, palco da decisão desta quarta, chama atenção: dos quatro gols que anotou em 2020, três foram na casa corintiana, assim como uma de suas assistências, esta graças a lançamento na medida para Janderson no clássico com o Santos.

Todos esses números fazem de Mauro Boselli o jogador da elite do futebol brasileiro com maior participação em gols na temporada, se levado em conta apenas jogos oficiais, segundo o Footstats.

No Paraguai, Boselli mandou na trave talvez a melhor oportunidade do Corinthians de arrancar o empate como visitante. No último domingo, o centroavante ganhou descanso. Agora, o foco é total no embate com o Gauraní, e novamente a Fiel conta com seu artilheiro para sair de Itaquera fazendo festa.