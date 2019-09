Empresário de Pedrinho tira seis atletas da base do Corinthians

Dois meses após firmarem acordo com o Corinthians, seis atletas das categorias de base acertaram suas saídas do clube nesta terça-feira. Todos faziam parte do Canaã Esporte Clube e foram trazidos por intermédio de Will Dantas, empresário de Pedrinho.

O atletas são: o zagueiro Guilherme Prates, o lateral-esquerdo Alanderson, os meias Iago Santana e Ângelo Moisés e os atacantes Weslei Ribeiro e Paulo Henrique. As seis rescisões já foram publicadas no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Os jogadores chegaram ao Corinthians com vínculo até o final deste ano para atuar na equipe sub-20, mas, sem chances de entrar em campo, Will Dantas optou retirá-los do clube, visando a disputada da Copa São Paulo de Futebol Júnior do próximo ano. O Bahia aparece como o destino de quatro deles, enquanto Flamengo e Santos devem ficar com um cada.

“Eu pedi a rescisão amigável do contrato porque eles não estavam usando os garotos e o Flamengo, Santos e Bahia me pediram os atletas para disputar a copa São Paulo, não podia atrasar um ano na vida deles independente do clube que fosse”, disse Dantas em contato com a reportagem da Gazeta Esportiva.

Nenhum dos seis jovens sequer disputou alguma partida durante esse breve período em que treinaram no Corinthians. Dentro de campo, o Timão sub-20 segue participando do Paulista e do Brasileiro.