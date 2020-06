Em situação financeira delicada, Corinthians perde patrocinador

O Corinthians anunciou na manhã desta segunda-feira o fim do patrocínio com a empresa MarjoSports Live Score. Segundo comunicado do clube, o acordo foi amigável.

O rompimento da parceria faz parte dos procedimentos adotados pelo clube e pela empresa para evitar maiores danos financeiros em função da pandemia do novo coronavírus. O Timão não passa por bom momento de caixa, vendo aumentar cada vez mais suas dívidas. Jogadores, comissão técnica e funcionários tiveram seus salários reduzidos.

Desde abril do ano passado o nome da startup de tecnologia voltada ao mundo do entretenimento esportivo tinha seu nome estampado nas mangas da camisa corintiana. Os valores não foram revelados.

Veja a nota oficial do Corinthians sobre o fim do patrocínio:

O Sport Club Corinthians Paulista e a MarjoSports Live Score, startup de tecnologia voltada ao mundo do entretenimento esportivo, informam ao mercado que decidiram em comum acordo encerrar o contrato de patrocínio iniciado em abril de 2019.

A medida, tomada de maneira amigável, faz parte de uma série de procedimentos adotados pelo clube e pela empresa para o enfrentamento das consequências econômicas ocasionadas pela pandemia da Covid-19 em função da suspensão das competições.

O clube agradece a confiança depositada na sua força de marketing e comunicação e deseja sucesso à MarjoSports, “Patrocinadora Oficial do Corinthians” que muito nos orgulhou ao expor sua marca no manto alvinegro, backdrops de entrevistas, placas estáticas no Centro de Treinamento, site e posts nas mídias sociais.