Em rede social, Romero se despede do Corinthians

O atacante Angel Romero se despediu neste domingo do Corinthians. Após cinco anos defendendo o Alvinegro, o paraguaio não renovará seu contrato e seguirá para outro time no 2º semestre. Em publicação em sua rede social, o jogador agradeceu a todos que o ajudaram no período e diz que sai do Timão como “um torcedor doente”.

Desde 2014 no Corinthians, Romero sai após 222 jogos, com 107 vitórias, 58 empates, 57 derrotas e 38 gols marcados. O paraguaio faturou quatro títulos, dois do Campeonato Brasileiro, de 2015 e 2017, e dois do Campeonato Paulista, de 2017 e 2018.

“Hoje é hora de dizer adeus a este clube poderoso e com uma torcida incrível, que me abriu as portas e me deu a oportunidade de jogar futebol pela primera vez fora do meu país, onde cheguei com 21 anos e to saindo com 27, onde passei Bons momentos , má, de tristeza, de Felicidade, mas fui extremadamente Feliz. O clube que me viu crescer e amadurecer como jogador, mas acima de tudo como pessoa. Foram 5 anos da minha vida que me entreguei completamente a esta instituição! Quero agradecer a todos meus companheiros, comissão técnica, directoria, funcionários,cozinheiros que passaram pelo clube ao longo desses anos Eternamente gratos.

Á cidade de São Paulo que me recebeu da melhor maneira, onde conheci pessoas maravilhosas que sabem que vou me lembrar delas e tê-las presentes para sempre com muito amor. E finalmente, agradecer a melhor Torcida do Brasil que me deram muito carinho desde a minha chegada a mim e a toda minha família. Cheguei como um admirador do clube e to saindo como un torcedor doente! ‘Corinthians minha Vida, Corinthians Minha História meu Amor'”, escreveu Romero na publicação.