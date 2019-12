Em jogo na Arena, Luan fala sobre interesse do Corinthians

Um dos principais nomes especulados para vestir a camisa do Corinthians em 2020, Luan participou de um jogo beneficente na Arena, nesta terça-feira. Durante a partida festiva, promovida por Emerson Sheik, o meia do Grêmio comentou sobre o interesse do Timão em seu futebol.

“É sempre bom ver grandes clubes interessados no meu futebol, em me contratar. Isso é prova da minha capacidade, do que eu posso fazer. Claro que eu fico feliz, mas por enquanto sou jogador do Grêmio. Não sei de nada, deixo para o meu empresário e direção do Grêmio cuidarem disso”, explicou Luan em entrevista ao SporTV.

Luan teve uma grande chance de balançar as redes em Itaquera e animar ainda mais os corintianos presentes. Ele ficou responsável por cobrar um pênalti, mas mandou a bola por cima do travessão.

Apesar do interesse declarado do clube, a negociação pelo atleta não é fácil. Em entrevistas recentes, o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, disse que o negócio fica “praticamente impossível” nos moldes apresentados pelo Timão.

Além de Luan, outro jogador que está no radar da diretoria do Corinthians esteve no jogo beneficente na Arena. Michael, atacante do Goiás, foi um dos que mais aproveitaram a festa, com dois gols marcados. Do lado de fora, o presidente Andrés Sanchez admitiu o interesse do Timão no jogador.

