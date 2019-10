Em evento de Dia das Crianças, Janderson agradece carinho e relembra infância

Nesta segunda-feira (7), o Corinthians realizou no Parque São Jorge a tradicional festa do Dia das Crianças. E a principal atração do evento foi a presença do jovem Janderson, promovido à equipe profissional do Timão nesta temporada. O atacante de 20 anos de idade agradeceu o carinho recebido pelas quase 700 crianças que foram à comemoração.

“Para mim é muito gratificante estar aqui com essas crianças, ver o carinho que elas tem por mim, eu me sinto realizado por estar sendo um espelho para eles. São crianças que sonham muito alto, tem vários sonhos e tento passar para elas para ter foco, sonhar alto, porque tudo é possível”, comentou o jogador.

Janderson ainda relembrou da infância, já com a paixão pelo esporte. “Nessa idade eu já jogava muita bola. Desde cedo, criança mesmo, eu era apaixonado por futebol, tinha muitas bolas em casa, só que eu não imaginava que estaria onde estou hoje. Só que acreditar é possível, tem que ter foco, trabalho. Já passei por muitas coisas também e hoje estou retribuindo tudo aquilo que passei e agradecendo a Deus tudo que estou vivendo”, declarou o atacante, que ainda falou sobre suas referências no futebol quando era criança.

“Eu sempre via a Seleção Brasileira de criança assim. Então o Ronaldinho, esses caras mais velhos. Sonhava em um dia jogar em um estádio com muita torcida e hoje estou realizando um sonho. Jogar pelo Corinthians, com essa torcida maravilhosa, gigantesca, é um prazer enorme e um sonho realizado”, acrescentou.

Por fim, o corintiano ainda fez questão de enaltecer a avó, por quem foi criado depois da morte da mãe. “Minha mãe faleceu quando eu tinha três anos. Minha vó me pegou para criar e ela me deu tudo, nunca deixou faltar nada. Foi uma mulher guerreira que nunca desistiu de mim, que sempre me incentivou e agora eu trouxe ela da Bahia, está morando comigo. É uma felicidade, minha maior conquista é ela estar comigo. Agora fica mais leve, não fica aquela saudade, tudo fica mais fácil”, completou.

Dentro de campo, Janderson pode dar mais um passo na recém-inciada carreira na próxima quinta, quando o Corinthians enfrenta o Athletico-PR, na Arena, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão ocupa a quarta colocação na competição com 42 pontos conquistados.