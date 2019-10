É justa a pressão sobre Fábio Carille no Corinthians? Blogueiros opinam!

2 /8 /8

Jonas Campos - Pressão justíssima, reconhecida pelo próprio Carille e pelos jogadores. Independentemente de resultados razoáveis na temporada - estamos falando do campeão Paulista -, falta e sempre faltou futebol ao Corinthians em 2019. Apesar do contestado repertório ofensivo, Carille já provou que é vencedor, tem moral com a diretoria e já participa diretamente do planejamento do ano que vem. Se em 2019 ele falou inúmeras vezes sobre a dificuldade de trabalhar com mais de 20 jogadores que "não conhecia", em 2020 não tem desculpa. (Foto: Marcelo Ferrelli/Gazeta Press)