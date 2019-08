Duílio nega contato por Rodriguinho e se diz satisfeito com elenco do Corinthians

Sem completar os sete jogos no Campeonato Brasileiro, os quais impossibilitariam uma transferência, o meio-campista Rodriguinho teve sua volta especulada no Corinthians. Duílio Monteiro Alves, diretor do Timão, porém, descartou a contratação do jogador, que passou recentemente por uma cirurgia na lombar e só deve voltar aos gramados em mais de um mês.

“Não existe nada. Um grande jogador, já passou por aqui, é um amigo, mas não. Ele foi comprado agora pelo Cruzeiro e não existe a possibilidade. Ele não procurou e a gente não conversa sobre isso”, disse em entrevista ao programa Mesa Redonda, da TV Gazeta.

O dirigente ainda foi questionado sobre as contratações feitas pelo rival São Paulo, que acertou com Daniel Alves, capitão da Seleção Brasileira campeã da Copa América, e o lateral espanhol Juanfran, ídolo do Atlético de Madrid.

O cartola viu com bons olhos as chegadas dos jogadores para o país, mas descartou que o Timão faça esforços do mesmo nível, elucidando que está satisfeito com o elenco. “Sempre é bom para o futebol. Só acrescenta ao futebol brasileiro, é bom para todos os lados. São grandes jogadores”, disse.

“O Corinthians já fez algumas contratações desse nível. Temos que ter os pés no chão, é lógico. Estamos felizes com quem está aqui. O Gil chegou agora, é um jogador de grande nível, não comparando (com o Daniel Alves), mas a gente está muita satisfeito com o time. O resultado do trabalho do Fábio Carille vem aparecendo a cada dia, temos que ter paciência, é um time todo novo”, completou.