Duílio descarta contratação de meia estrangeiro no Corinthians

O Corinthians perdeu para o Atlético-MG, que contou com uma atuação acima da média do meia equatoriano Cazares. Alvo do Timão no mercado em outros momentos, o jogador teve a sua contratação descartada pelo diretor Duílio Monteiro Alves depois do jogo.

“Posso garantir que Cazares não interessa e não virá ao Corinthians”, falou o dirigente.

Segundo Duílio, havia o interesse, mas com a mudança na comissão técnica, o nome de Cazares já não está mais na mira do Timão. Com Tiago Nunes no comando do Corinthians em 2020, o clube mudará a forma de trabalhar no mercado.

“Muda, eles trabalham de forma diferente. Tinha nomes que o Carille tinha passado e que não interessam mais ao clube. Por isso muitos nomes ventilados, o Corinthians não está atrás. É o caso do Cazares”, explicou.

O nome mais forte para vir ao Timão é o do meia-atacante Luan. Com contrato até o fim de 2020 com o Grêmio, o jogador desperta interesse no Corinthians. A ideia da diretoria alvinegra é tentar o envolvimento de até mais de um atleta na negociação, além de uma composição financeira para comprar 50% dos direitos econômicos de Luan e tê-lo já para a pré-temporada.

