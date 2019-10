Duílio afirma que Corinthians ainda não definiu futuro de emprestados

Com o final do ano se aproximando e o Campeonato Brasileiro já no segundo turno, o planejamento para a próxima temporada é pauta na diretoria do Corinthians. E uma questão a ser tratada pelos dirigentes do Timão é relacionada aos jogadores emprestados, que totalizam 25 atualmente. Segundo o diretor de futebol do clube, Duílio Monteiro Alves, a equipe alvinegra ainda não definiu se algum desses atletas deve retornar para compor o elenco em 2020.

“Não comunicamos (nenhum jogador sobre um possível retorno). A gente trabalha internamente com o treinador. Todos os nossos jogadores emprestados são acompanhados semanalmente, em todos os jogos, pela comissão e pelo Cifut. É mais uma questão do treinador se vai querer contar ou não com alguém que está emprestado, ou se vamos reemprestar. Por enquanto, é só uma questão interna”, declarou.

Dentre os jogadores cedidos por empréstimo, sete têm vínculo com o Corinthians até o final de 2019. Os volantes Fellipe Bastos e Paulo Roberto e os meias Guilherme, Marlone e Giovanni Augusto são os principais nomes da lista dos que não devem voltar. Com o término de seus contratos, o Timão deve economizar cerca de R$ 4 milhões por mês em salários.

Atualmente, o clube alvinegro possui 12 atletas emprestados a times da Série A do Brasileirão: Giovanni Augusto e Marlone (Goiás); Richard e Felippe Bastos (Vasco); Camacho e Pedro Henrique (Athletico-PR); Paulo Roberto e André Luis (Fortaleza); Guilherme (Fluminense); Jean (Botafogo); Lucca (Bahia); e Matheus Matias (Avaí).

Confira todos os jogadores atualmente emprestados pelo Corinthians:

Léo Príncipe (Paraná)

Fellipe Bastos (Vasco)

Paulo Roberto (Fortaleza)

Guilherme (Fluminense)

Giovanni Augusto (Goiás)

Marlone (Goiás)

Gabriel Vasconcelos (Oeste)

Guilherme Romão (São Bento)

Camacho (Athletico-PR)

Jean (Botafogo)

Marciel (Vitória)

Marquinhos (Ponte Preta)

Lucca (Bahia)

Luidy (Londrina)

Carlinhos (Novorizontino)

Pedro Henrique (Athletico-PR)

Fabrício Oya (São Bento)

Thiaguinho (Oeste)

André Luis (Fortaleza)

Rafael Bilu (América-MG)

Gustavo Mosquito (Oeste)

Matheus Matias (Avaí)

Caetano (Oeste)

Richard (Vasco)

Matheus Alexandre (Ponte Preta)