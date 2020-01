Duílio abre o jogo sobre Rony e admite sondagens por Neymar e Cavani

Nesta terça-feira, Duílio Monteiro Alves, diretor de futebol do Corinthians, admitiu que voltou a conversar com Athletico-PR para contratar Rony. No entanto, o dirigente voltou a negar que o Timão tenha feito qualquer proposta oficial pelo atacante.

Na mesma entrevista, concedida ao programa Fox Sports Rádio, Duílio também revelou sondagens por Neymar e Cavani.

“No início de dezembro nós procuramos o Athletico-PR para saber se eles teriam interesse em negociar o atleta. Foram passados os valores e o Corinthians achou que eram muito altos. Com o passar do tempo, algumas notícias surgiram falando que existia uma disputa entre Palmeiras e Corinthians por ele. E isso não é verdade. A minha obrigação no Corinthians é buscar tudo o que tem de melhor no futebol mundial, e o Rony é um grande jogador. Nunca negamos a busca por um atacante com essas características, mas jamais fizemos uma proposta por ele. Ele esteve aqui para sabermos se mudou alguma coisa havia mudado desde de dezembro. E como foi dito que não, nós desistimos da contratação”, comentou, acrescentando sobre a situação dos atletas do Paris Saint-Germain.

“Estamos sempre buscando alternativas, de olho no mercado. Ficamos sabendo que o Cavani poderia sair sem custos do Paris Saint-Germain e queria vir jogar na América do Sul. Assim como ficamos sabendo que existia a possibilidade do Neymar voltar ao Brasil por empréstimo. Por conta disso, também conversamos com os agentes dele a respeito. Isso não significa que nós abrimos negociação. Os salários do Cavani, por exemplo, são fora da realidade dos clubes brasileiros”, completou.

Recentemente, Maurício Galiotte, presidente do Palmeiras, abriu o jogo a respeito do interesse por Rony e revelou que outros times estão negociando com o atleta. Questionado novamente a respeito, o diretor garantiu que o Corinthians não está envolvido.

“Sobre a negociação do Palmeiras com o Athletico, eu desconheço. O que eu posse te garantir é que o Corinthians não está relacionado com esse entrave, uma vez que nós não fizemos qualquer proposta por ele”, finalizou.