Drake diz que quase “começou guerra” por usar camisa do Corinthians em bar

O rapper Drake passou pelo Brasil para uma apresentação no Rock in Rio, na última sexta-feira. Já de volta à sua terra natal, o canadense postou uma foto nas redes sociais nesta madrugada onde aparece trajando uma camisa do Corinthians, atraindo milhares de comentários de fãs e torcedores mundo afora.

Na legenda, ele escreveu: “Conselho, não use uma camisa de futebol presenteada no exterior. Quase comecei uma guerra no bar”, ao lado de um emoji dando risada. As frases dão a entender que ele ganhou a camisa em sua passagem pelo país, mas não disse o local onde ocorreu o incidente.

Na imagem, ele também aparece segurando uma bebida com limão, que aparenta ser uma caipirinha, e a camisa em questão é a terceira camisa do clube nesta temporada, apresentada recentemente à torcida.

Drake colecionou polêmicas durante sua estadia no Brasil. Ele foi alvo de críticas após ter se recusado a provar comidas do país, além de ter vetado a transmissão na TV de seu show no Rio, alegando problemas por conta da chuva que caía no momento de sua apresentação. O rapper também reclamou da iluminação e proibiu registro de fotógrafos profissionais enquanto estava no palco.