Dirigente do Corinthians sobre reforços citados por Carille: “Faltou dinheiro”

Fábio Carille revelou a busca do Corinthians por reforços já de olho na temporada 2020. O técnico também lamentou o fato do clube não ter conseguido contratar Gabigol, Rodriguinho e Roger Guedes no início do ano. Tudo isso na coletiva de imprensa dessa quinta-feira, depois do empate por 2 a 2 com o Athletico-PR.

Na zona mista da Arena de Itaquera, Duílio Monteiro Alves, diretor de futebol corintiano, teve de responder sobre as declarações do treinador e explicar o motivo das frustrações.

“O problema foi dinheiro. Os valores oferecidos pelo clube e o tempo de contrato não encaixaram e a gente entendeu que não foi possível. Faltou dinheiro”, disse, taxativo.

“O Rodriguinho realmente não houve nada. O treinador gosta, a gente gosta, mas ele foi comprado pelo Cruzeiro do time do Egito. O Corinthians não entrou nessa briga. O caso do Gabriel era empréstimo e o Roger Guedes está jogando na China, ganhando um salário alto. Fizemos a nossa obrigação que é tentar. Tentamos reforçar o elenco”, completou.

Apesar disso, Duílio reforçou que a diretoria conseguiu atender os pedidos de Carille na montagem do elenco.

“Temos um grupo de jogadores que a gente confia. Fomos campeões paulista sem jogar um ótimo futebol, mas o resultado veio. Fizemos um bom campeonato na Sul-Americana. Infelizmente, não jogamos nada no jogo em casa e fomos eliminados. Temos jogadores de qualidade, chegaram muitos nesse ano e todos que o treinador pediu. O time, infelizmente, ainda não está pronto, mas entendemos que isso requer tempo. Estamos conversando com o treinador, com a comissão técnica. Estamos trabalhando para reforçar o Corinthians sempre”, concluiu.