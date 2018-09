Diretor do Corinthians promete novo técnico até sábado pré-Derby

O diretor de futebol do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, prometeu na noite desta quarta-feira que o Corinthians não vai demorar para anunciar um novo técnico. Na mesma entrevista em que comunicou o rebaixamento de Osmar Loss mais uma vez ao cargo de auxiliar, ele esclareceu que a ideia da diretoria é ter um novo nome para o cargo no máximo até o sábado, véspera do Derby, no Allianz Parque.

“Isso foi uma decisão agora, no vestiário. Não existe nada em andamento, começamos a trabalhar agora. Sobre perfil temos que ver agora, o mercado, filosofia do clube, profissionais que estão aqui. Mas tem que ser rápido, lógico. A gente pretende na sexta-feira, no mais tardar sábado, já ter um treinador trabalhando para já estar presente no jogo”, comentou, justificando com simplicidade a troca.

“A gente espera ter uma melhor, pra isso a troca. O time não vem rendendo o esperado. A gente tem certeza que tem que trabalhar bastante, falta uma semana, o Corinthians tem todas as condições de conseguir a classificação”, avaliou, exaltando a capacidade de Loss apesar da decisão.

“A gente não vê a evolução necessária, mas sabemos do grande profissional que o Osmar é, como conhece a função. Volta a ser auxiliar, é jovem, podemos até ter queimado etapas. Infelizmente a gente acha que não dá pra extrair mais, não dá pra colocar só na conta dele, tem os atletas, diretoria. O time pode render mais, a posição na tabela não é boa”, concluiu.

O resultado em Fortaleza mantém o Timão com 30 pontos na tabela de classificação, cada vez mais longe da disputa por uma vaga na Copa Libertadores da América e mais perto da zona de rebaixamento, local onde está justamente o Vozão, agora dono de 23 tentos na competição.