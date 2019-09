Diretor de futebol do Corinthians é internado com dores abdominais

Duílio Monteiro Alves, diretor de futebol do Corinthians, foi internado na noite desta terça-feira (3) em São Paulo, devido a fortes dores abdominais. Em nota publicada pelo clube, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde do dirigente.

Por conta do ocorrido, Duílio teve que cancelar compromissos marcados para a semana, incluindo a participação em uma palestra no evento Brasil Futebol Expo, que teve início nesta quarta-feira (4) e se encerra no próximo domingo (8) na capital paulista.

Esta não é a primeira internação do dirigente desde que assumiu o cargo no Timão, em fevereiro do ano passado. Em junho de 2018, Duílio foi encaminhado ao hospital São Luiz, no bairro do Itaim, em São Paulo, por conta de um infarto. Ele acabou sendo operado pelo médico Jorge Kalil, que também é diretor-adjunto do clube alvinegro.