STJD absolve Fernando Diniz, e técnico comandará o Corinthians no Majestoso

Fernando Diniz está liberado para comandar o Corinthians no clássico diante do São Paulo, marcado para este domingo, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador foi absolvido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta sexta-feira após ser denunciado pelas críticas feitas à arbitragem na derrota para o Mirassol.

O técnico havia sido enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata de conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva. A denúncia foi motivada pelas declarações dadas por Diniz após o revés por 2 a 1 no interior paulista, quando questionou a atuação do árbitro Matheus Delgado Candançan e também do VAR.

Durante a entrevista coletiva, o treinador demonstrou forte irritação com algumas decisões da arbitragem, principalmente no lance do pênalti marcado para o Mirassol e na jogada que originou o segundo gol da equipe adversária. Na visão do comandante alvinegro, houve falta em Rodrigo Garro no início da jogada, além de uma atuação inconsistente da arbitragem ao longo da partida.

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Apesar das críticas contundentes, o STJD entendeu que as declarações não configuraram desrespeito grave à equipe de arbitragem. A defesa do Corinthians sustentou que os comentários estavam dentro do contexto esportivo e representavam manifestações de inconformismo após o resultado negativo.

Com a absolvição, Fernando Diniz poderá estar normalmente à beira do gramado no Majestoso, confronto considerado fundamental para o Corinthians na sequência do Brasileirão. O Timão tenta reagir na competição nacional após um início irregular e atualmente ocupa a parte inferior da tabela.



A decisão chega em um momento importante para o clube, que vive cenário diferente na Libertadores. Na última rodada, a equipe garantiu classificação antecipada às oitavas de final do torneio continental e chega embalada para o clássico diante do rival paulista.

Nos bastidores, a presença de Diniz no banco era tratada como prioridade pela comissão técnica e pela diretoria, principalmente pela importância do duelo e pelo curto tempo de trabalho do treinador no comando da equipe.

Situação do Corinthians

Se por um lado está em uma fase iluminada na Libertadores, por outro o clube do Parque São Jorge vive situação delicada no Campeonato Brasileiro. O Timão está posicionado na 17ª colocação, inaugurando a zona de rebaixamento, com apenas 15 pontos comquistados nas 14 primeiras rodadas. Portanto, uma vitória diante seu torcedor no Majestoso é crucial para sair do Z4.