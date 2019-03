Derrota única e domínio: Carille encara outro mata-mata em Itaquera

Confira este e outros vídeos em

O técnico Fábio Carille volta a testar seu ótimo histórico em mata-matas na noite desta quarta-feira, contra a Ferroviária, na Arena Corinthians, local que estabeleceu como grande trunfo em duelos eliminatórios. Foram sete vitórias, seis empates e apenas uma derrota nos 14 jogos disputados ali. Dez vagas conquistadas e uma única eliminação, com um título conquistado.

A derrota isolada foi um 1 a 0 para o Palmeiras, na primeira final do Paulista do ano passado, revertida com outro 1 a 0 na casa do adversário. A queda, como o corintiano que comemorou o Estadual do ano passado já sabe, não se deu no revés, porém.

A única vez em que deixou o gramado de Itaquera sem uma classificação se deu no duelo contra o Internacional, pela Copa do Brasil de 2017. Depois de empatar por 1 a 1 no jogo de ida, o Alvinegro saiu na frente com Maycon, mas Fagner fez um gol contra. Na disputa de pênaltis, Maycon, Marquinhos Gabriel e Guilherme Arana desperdiçaram, dando ao Colorado a passagem às quartas de fina.

Bicampeão paulista, o comandante tem sucesso geral nas competições de mata-mata. Carille ostenta um total de 14 vitórias, 16 empates e três derrotas em 33 jogos eliminatórios disputados entre os todos os seus duelos de mata-mata, buscando melhorá-lo nesta noite.

Depois de empatar o primeiro jogo na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara, no último domingo, a equipe precisa de uma vitória sobre a equipe do interior de São Paulo se quiser avançar às semifinais do Campeonato Paulista. Novo empate leva a decisão para os pênaltis.

A missão do Alvinegro, porém, está longe de ser tranquila. A Ferroviária também tem uma boa série invicta (oito jogos sem perder) e só foi superada por Red Bull e Santos, os dois melhores times do torneio em termos de pontuação geral.

Confira o desempenho de Carille em mata-matas na Arena:

Campeonato Paulista

2017

Corinthians 1 x 0 Botafogo

Corinthians 1 x 1 São Paulo

Corinthians 1 x 1 Ponte Preta

2018

Corinthians 2 x 0 Bragantino

Corinthians 1 (5) x (4) 0 São Paulo

Corinthians 0 x 1 Palmeiras

Copa do Brasil

2017

Corinthians 1 x 1 Luverdense

Corinthians 1 (3) x (4) 1 Internacional*

2018

Corinthians 3 x 1 Vitória

2019

Corinthians 4 x 2 Avenida

Copa Sul-Americana

2017

Corinthians 2 x 0 Universidad de Chile

Corinthians 2 x 0 Patriotas-COL

Corinthians 1 x 1 Racing

2019

Corinthians 1 x 1 Racing

*Única eliminação